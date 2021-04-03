Abdullah Avcı: "Gelişiyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Abdullah Avcı: 'Gelişiyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2021 18:37
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Gelişimin sürdüğünü belirten Avcı, "Ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi. Deneyimli bir hocaları var. Kenar ortasını en fazla yapan takımlardan biri Sivasspor. Ama rakibe pozisyon vermedik gibi bir şey. Bugün değişik bir formasyon denedik. Bek stoper aralarındaki oyuncuların rakibin arasını açması, final pasları... Bazen yakaladık, bazen erken kaybettik. Gelişiyoruz, kolay değil. Hem savunmada, hem hücumda, hem duran topta. Bugün başladığı gibi bitti. Baktığımızda zor bir deplasmanda oyun elimizdeydi. Kaybetmeden oynayabildik oyunu. 2 cezalı var, elimizdeki seçeneklerle salı gününe hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.