Abdullah Avcı: 'Gelişiyoruz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Gelişimin sürdüğünü belirten Avcı, "Ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi. Deneyimli bir hocaları var. Kenar ortasını en fazla yapan takımlardan biri Sivasspor. Ama rakibe pozisyon vermedik gibi bir şey. Bugün değişik bir formasyon denedik. Bek stoper aralarındaki oyuncuların rakibin arasını açması, final pasları... Bazen yakaladık, bazen erken kaybettik. Gelişiyoruz, kolay değil. Hem savunmada, hem hücumda, hem duran topta. Bugün başladığı gibi bitti. Baktığımızda zor bir deplasmanda oyun elimizdeydi. Kaybetmeden oynayabildik oyunu. 2 cezalı var, elimizdeki seçeneklerle salı gününe hazırlanacağız. " ifadelerini kullandı.



