Abdullah Avcı gelecek sezonun transferlerini planladı

Devre arasında Bakasetas, Yunus Mallı ve Berat Özdemir'i renklerine bağlayan Trabzonspor yönetimi, sezon sonu için harekete geçiyor. Transfer sezonunun son günlerinde kadroya en az iki oyuncu takviye daha edilmesini bekleyen ancak bu gerçekleşmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, sezon sonu için yönetim ile bir değerlendirme toplantısı yapacak.



Tecrübeli hoca, toplantıda "Şimdiden bir transfer havuzu oluşturalım, gelecek sezonun kadro yapısına şekil verelim" vurgusu yapacak ve bir ön liste sunacak. Şimdiden gelecek sezonun iskelet kadrosunu oluşturma planı yapan Avcı'nın scout ekibinden de belirleyeceği bölgeler için oyuncu izlemesini isteyeceği öğrenildi