Abdullah Avcı: 'Fenerbahçe'ye odaklanın'

3-1'lik Alanya yenilgisinin ardından Trabzonspor, Karagümrük'e patladı... Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyip büyük sürprize imza atan İstanbul ekibini Papara Park'ta adeta gol yağmuruna tutan Bordo-Mavililer 5-1'lik skorla 3 puana uzanırken, sergilenen performans teknik direktör Abdullah Avcı'yı adeta mest etti.
RAKAMLAR DİKKAT ÇEKTİ
Ligde son 5 maçta 4 galibiyet elde eden Trabzonspor, bu sezon iç sahadaki en farklı galibiyetine Karagümrük karşısında ulaştı. BordoMavililer, istatistiklere bakıldığında da fark yarattı. Yüzde 67 topa sahip olan Fırtına, rakip ceza sahasında tam 43 kez meşin yuvarlakla buluştu. 3.07'lik gol beklentisine ulaşan Trabzonspor, 26 şutun 11'inde isabet yakaladı; 25 orta denemesinin 11'inde hedefi buldu. Rakibine sadece 2 isabetli şut imkanı tanıyan Karadeniz ekibi, 522 başarılı pasla maçı tamamladı.
'SİZİNLE GURUR DUYUYORUM'
Soyunma odasında öğrencilerini tebrik eden tecrübeli hocanın, "Geriye düştükten sonra büyük takım reaksiyonu gösterdiniz. En önemlisi sahada hep bir fazlasını istediniz. Etkileyici bir takım performansı... Hepinizi kutluyorum, sizinle gurur duyuyorum. İşte benim takımım" dediği öğrenildi.
'TÜM DETAYLARA ÇALIŞACAĞIZ'
Artık tüm konsantrasyonlarını Fenerbahçe maçına vereceklerini söyleyen Avcı "Yarından (bugün) itibaren sadece Fenerbahçe karşılaşmasına odaklanacağız. En ince detaya kadar çalışacağız. İnanıyorum ki ilk yarıda olduğu gibi yine kazanacağız" ifadelerini kullandı. Kadıköy'deki maçta 19'da 19 yapan Fenerbahçe'yi mağlup eden Fırtına, bu kez kendi evinde 40 bin taraftarının desteğiyle ezeli rakibini konuk edecek.
RAKAMLAR DİKKAT ÇEKTİ
Ligde son 5 maçta 4 galibiyet elde eden Trabzonspor, bu sezon iç sahadaki en farklı galibiyetine Karagümrük karşısında ulaştı. BordoMavililer, istatistiklere bakıldığında da fark yarattı. Yüzde 67 topa sahip olan Fırtına, rakip ceza sahasında tam 43 kez meşin yuvarlakla buluştu. 3.07'lik gol beklentisine ulaşan Trabzonspor, 26 şutun 11'inde isabet yakaladı; 25 orta denemesinin 11'inde hedefi buldu. Rakibine sadece 2 isabetli şut imkanı tanıyan Karadeniz ekibi, 522 başarılı pasla maçı tamamladı.
'SİZİNLE GURUR DUYUYORUM'
Soyunma odasında öğrencilerini tebrik eden tecrübeli hocanın, "Geriye düştükten sonra büyük takım reaksiyonu gösterdiniz. En önemlisi sahada hep bir fazlasını istediniz. Etkileyici bir takım performansı... Hepinizi kutluyorum, sizinle gurur duyuyorum. İşte benim takımım" dediği öğrenildi.
'TÜM DETAYLARA ÇALIŞACAĞIZ'
Artık tüm konsantrasyonlarını Fenerbahçe maçına vereceklerini söyleyen Avcı "Yarından (bugün) itibaren sadece Fenerbahçe karşılaşmasına odaklanacağız. En ince detaya kadar çalışacağız. İnanıyorum ki ilk yarıda olduğu gibi yine kazanacağız" ifadelerini kullandı. Kadıköy'deki maçta 19'da 19 yapan Fenerbahçe'yi mağlup eden Fırtına, bu kez kendi evinde 40 bin taraftarının desteğiyle ezeli rakibini konuk edecek.
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