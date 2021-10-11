Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin maçlarını özel olarak analiz ediyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor
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11 Ekim 2021 09:26
Süper Lig'de zirve yarışı veren Trabzonspor'da teknik heyet Fenerbahçe maçına odaklandı. Bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, sarı-lacivertli ekibin maçlarını izlemeye, yardımcılarıyla analiz etmeye devam ediyor.

Teknik heyet hem iç sahada taraftarlarına önemli bir galibiyet hediye etmek istiyor hem de liderlik koltuğunu almayı hedefliyor.

Taraftarlarının önünde liderliği almayı çok isteyen Abdullah Avcı, milli takımlarından dönecek oyuncuların katılmasını beklediği ifade edildi.

Böylece taktik antrenmanlar tam anlamıyla yarar sağlayacak. 17 Ekim Pazar akşamı oynanacak mücadelede bilhassa hücum hattındaki oyunculara önemli iş düşecek.

Son dönemin formda ismi Bakasetas başta olmak üzere Nwakaeme, Gervinho ve Cornelius gibi oyuncular da teknik ekibin elini güçlendiriyor.

Kadrosuna çok güvenen teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında mutlaka 3 puan almayı planlanıyor.


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