Milli arada Fenerbahçe 'yi en ince ayrıntısına kadar analiz eden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kafasındaki maç planını takıma işlemeye başladı...



Sarı-Lacivertliler'in özellikle iyi kapanan ve takım savunmasını doğru yapan ekiplere karşı çok zorlandığını göz önünde tutan Fırtına'nın hocası, top rakipteyken herkesin defansa yardım etmesini ve boş alan bırakılmamasını istiyor. Topu aldıklarında ise rakip kaleye hızlıca gitmeyi planlayan Avcı, özellikle kenarlarda Fenerbahçe'nin sıkıntı yaşadığını düşünüyor.



En büyük koz; Nwakaeme



Merkezde Hamsik-Bakasetas ikilisiyle oyun yönünü çabuk değiştirip rakibin temposunu kırmayı planlayan Avcı, hızlı hücumlarda özellikle Nwakaeme'ye çok güveniyor. Diğer kanatta ise Gervinho-Djaniny ikilisinden birisi olacak. Eğer sol bekte yabancı tercih edilirse, Abdülkadir Ömür'ün maça 11'de başlama ihtimali bulunuyor.



'Yardımlaşmak kilit nokta'



"Savunmada kesinlikle basit hata yapmamalıyız. Yüksek konsantrasyonla, alanları doğru kapatacağız. Fırsat vermeyeceğiz" diyen Avcı, "Sahanın her bölgesinde yardımlaşmak kilit nokta. Taraftar ve saha avantajımız var. Bunu en iyi şekilde kullanacağız. Liderliği ne kadar istediğimizi herkese gösterelim" sözleriyle takımını motive ediyor.



Son 10 maçta 4 galibiyet



Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 resmi maçta, Fırtına'nın üstünlüğü dikkat çekiyor. Karadeniz ekibi, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere bu periyotta 4 galibiyet aldı. Fenerbahçe ise geçen sezon ligdeki 2 maçı da kazandı. Ezeli rakipler arasındaki 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi, evindeki son 5 mücadelede Fenerbahçe'ye sadece 1 kez yenildi.



