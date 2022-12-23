Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin şifresini verdi

Trabzonspor'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi...Teknik direktör Abdullah Avcı, ezeli rakiplerini en ince ayrıntısına kadar analiz ederken, galibiyet planını hazırladı..."Rakibimiz ligin lideri. Kaliteli bir kadroya sahipler. Kendi oyunlarını doğru bir şekilde oynamaya çalışıyorlar" diyen tecrübeli hoca, kendilerinin de buna karşı kendi stratejilerini sahaya yansıtmaya çalışacaklarını vurguladı...Avcı, "Taraftarımızın da desteğiyle oyunumuzu rakibe kabul ettirerek, kazanmak istiyoruz" diye konuştu.Fenerbahçe ile ilk defa karşılaşmayacaklarını hatırlatan Avcı, "Son defa da olmayacak. Ligin daha 14-15. haftası. Daha oynanacak çok maç var. Oyunun ve fair-play ruhunun önde olduğu bir maç olsun. Bütün arzum bu" ifadelerini kullandı...Avcı, oyuncularından topa sahip olmalarını istedi. Fenerbahçe'nin golcü isimleri King, Batshuayi ve Valencia'ya boş alan bırakılmayacak. Toplu hücum ve toplu defans anlayışı uygulanacak.