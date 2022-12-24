Abdullah Avcı: 'Evimizde her zaman favoriyiz!'

Fenerbahçe'nin hem lig hem de Avrupa'da oynadığı maçları ekibiyle birlikte analiz eden Abdullah Avcı, zafer planını belirledi.



Abdullah Avcı yönetimindeki son antrenmanda gol çalışması yapılırken, yan top ve duran toplarla ilgili de tecrübeli hoca uyarılarda bulundu.



Bordo-Mavili futbolcuların idmandaki moralli ve istekli görüntüsü teknik heyeti memnun ederken, maç toplantısında konuşan Abdullah Avcı, "Gücünüze, kalitenize inanıyorum. Trabzonspor evinde her zaman favoridir. Ne kadar istediğinizi sahada gösterin" dedi.



SİLAHLARINI BELİRLEDİ



Tecrübeli hoca, hücum bölgesinde yıldızlarının performansına çok inanıyor. Bu sezon takımı sırtlayan Bakasetas ile Trezeguet'nin yanı sıra sakatlığı geçen ve Dünya Kupası arasında geri dönen Edin Visca da ilk 11'de başlamaya hazırlanıyor.



Avcı, Trezeguet ile Visca'nın rakip savunmanın arkasına yapacağı koşularla pozisyona girmeyi hedeflerken; Bakasetas'a da sık sık rakip kaleyi yoklamasını ve şut fırsatlarını değerlendirmesini söyledi.



VISCA'DAN FENERBAHÇE'YE 2 GOL 6 ASİST



Visca, Türkiye kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 22 maça çıkarken, 2 gol, 6 asistlik performans gösterdi.



Bakasetas ise 6 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı. Avcı, forvette ise Umut Bozok'la maça başlamayı planlıyor. Yıldız isim, kupadaki Samsunspor maçında da gol atmıştı.



