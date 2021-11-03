Abdullah Avcı ekolü zirvede!

Abdullah Avcı, Trabzonspor ile topladığı 24 puanla Süper Lig'in en tepesinde yer alırken, eski yardımcısı Recep Uçar da Ümraniye ile Spor Toto 1. Lig'de lider.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı ekolü zirvede!
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03 Kasım 2021 12:03
Trabzonspor ile bu sezon şampiyonluğa koşan teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski yardımcısı Recep Uçar da Ümraniyespor ile Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğa oynuyor.

İKİSİ DE NAMAĞLUP!

Her iki teknik adamın en önemli özelliği aynı oyun planı ve futbol anlayışını benimsemeleri olurken, ikisi de kendi liglerinde namağlup konumda bulunuyor. Ayrıca her iki hoca da şu anda kadar liglerinde oynanan 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak 24 puan toplamayı başardı.


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