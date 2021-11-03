Abdullah Avcı ekolü zirvede!

Trabzonspor ile bu sezon şampiyonluğa koşan teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski yardımcısı Recep Uçar da Ümraniyespor ile Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğa oynuyor.



İKİSİ DE NAMAĞLUP!



Her iki teknik adamın en önemli özelliği aynı oyun planı ve futbol anlayışını benimsemeleri olurken, ikisi de kendi liglerinde namağlup konumda bulunuyor. Ayrıca her iki hoca da şu anda kadar liglerinde oynanan 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak 24 puan toplamayı başardı.





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