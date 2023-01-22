Abdullah Avcı: 'Doğru zamanda bir galibiyet aldık'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor karşısındaki 4-0'lık galibiyetin ardından konuştu



Avcı: "Oyunun böyle başlayacağını biliyorduk. İlk yarıda belki topa %75 falan sahip olduk ama rakiplerin böyle oynadığı pozisyonlarda biz bu oyunu pasın şiddetini ve neleri planladıysak, bunları daha hızlı uygulamamız lazım. Mesafeyi hızlı kat etmemiz lazım, oyunun yönünü çabuk çevirmemiz lazım. Pasın şiddeti, kalitesi koşu, yardımcı koşular yapmamız lazım. İlk yarı 10 dakika tamam ısındık ama bunu hızlandırmamız lazımdı. İlk yarı çok fazla belki üretmedik, gol bulduk, bulabilirdik. Rakibin bu durumda olması, onu planlamış, çok doğru bir plan. Devre arasında görüntüler de gösterdik. Merkezden stoperlerin nasıl çıkması gerektiğiyle alakalı. Oyunun hızını istedik. Olunca, oyun daha farklı skora gitti. Konsatrasyonları iyiydi, kazanmak, kazanma alışkanlığını yeniden kazanmak önemli." dedi.



Deneyimli teknik adam, sözlerine, "0-0 gittiği sürece, 1-0 gittiği sürece rakip oyunun içinde oluyor. Bu zamanda oyuncunun özgüvenleri kayıpları, pas hataları oluyor. Kupada da yorgun olan, zaman zaman dinlendirmek durumunda olduğumuz, tekrar sıcak tutmak istediğimiz oyuncular vardı. Hepsini bir şekilde kullandık ve doğru cevaplar aldık. Daha farklı da olabilirdi. Daha fazla pozisyona girdik. Doğru zamanda bir galibiyet daha aldık. Oyuncularıma teşekkür ederim." diye devam etti.



Avcı, taraftar için de, "Taraftarımıza her zaman olduğu gibi o desteklerini, takıma, bana gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Buna desteklerine devam etsinler. Sonuna kadar oyunun içinde olsunlar. Hep desteklerini versinler. Trabzonspor onlar için güzellikler yapmaya devam edecek." sözlerini sarf etti.





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