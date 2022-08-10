Abdullah Avcı, Djaniny'yi bırakmıyor!

Hocanın hücumdaki jokeri

Abdullah Avcı'nın hücum hattındaki jokeri olan Djaniny Semedo'ya, Arap kulüplerinin ilgisi devam ediyor.Geçtiğimiz sezondan bu yana Yeşil Burun Adalı forvet için pek çok teklif gelirken, son olarak Katar'dan bir kulübün kapıyı çaldığı ve 3.5 milyon Euro verdikleri belirtildi. Trabzonspor Yönetimi ise teklifi az buldu.1 sene kontratı olan ve yeni sözleşme konusunda daha önce prensipte anlaşılan Djaniny için Bordo-Mavililer'in beklentisi çok daha yüksek.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da kolay kolay Djaniny'yi bırakmak istemediği ve astronomik bir rakam önerilmediği takdirde takımda tutulması yönünde rapor verdiği öğrenildi.Geride bıraktığımız sezon ligde 10 gol atan ve şampiyonlukta önemli payı bulunan Djaniny, hücumda tüm mevkilerde forma giyebiliyor.Santrforun yanı sıra kanatlarda ve hatta forvet arkasında da kullanılan 31 yaşındaki yıldız, Abdullah Avcı'nın takımdaki prenslerinden. Geçtiğimiz yıl da Djaniny için Arap Yarımadası'ndan bazı kulüplerin ciddi şekilde ilgisi olmuş, ancak Avcı öğrencisiyle bizzat görüşüp takımda tutmuştu.31 yaşındaki Djaniny, geçen sezon ligde attığı 10 golle şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu.