Abdullah Avcı, Diego Costa'yı veto etti

Diego Costa ismi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın önüne geldi. Uzun süredir forma giymeyen Brezilya asıllı İspanyol golcü oyuncuyu Abdullah Avcı veto etti. Oyuncunun takıma fayda sağlamayacağına inanan Avcı yönetime kararını bildirdi.

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Abdullah Avcı, Diego Costa'yı veto etti
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21 Temmuz 2021 11:27
Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da transferde flaş bir gelişme yaşandı. Alexander Sörloth'u son ana kadar bekleyecek olan Bordo Mavililer diğer isimlerle de bağlantısını kesmiyor.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; Bordo mavililerde forver transferi için masaya Diego Costa ismi geldi.

Menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilen 32 yaşındaki İspanyol forvet Diego Costa, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından, "Ben hazır bir futbolcu istiyorum" denilerek veto edildi.

Bunun üzerine yönetim kurulu da rakamsal olarak başlayan görüşmeleri durdurma kararı aldı.


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