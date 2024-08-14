Abdullah Avcı'dan yoğun mesai

UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien ile oynayacağı rövanş maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanlarda savunma konuları üzerinde duruyor.



Takımın yaşadığı bu sıkıntının giderilmesi için önemli bir mesai harcayan tecrübeli teknik adam 3. bölgeye de önem veriyor.



Avcı'nın orta sahayla hücum arasında yaşanan koordinasyon eksikliğini de gidermeye çalıştığı bildirildi.



Son Sivasspor maçında pozisyonların değerlendirilememesi ve bitiricilik noktasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle hücum oyuncularına daha dikkatli olmaları söylendi.









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