Abdullah Avcı'dan yoğun mesai: 5 mevkiye transfer

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'da işler daha çok arttı. 2022-23 sezonunda 3 kulvarda mücadele edecek bordo-mavililerde hem yönetimin hem de teknik direktör Abdullah Avcı'nın mesaisi yoğunlaştı.



Gidecek oyuncular, gelecek transferler ve kalması planlanan isimler için yapılan görüşmeler planlandı. Özellikle sözleşmesi biten Anthony Nwakaeme epeyce zaman aldı ve henüz somut bir adım atılmadı. Şu anda Nwakaeme için resmi karar bekleniyor.



Aynı zamanda kiralık sözleşmeleri sona eren Puchacz ve Stefano Denwsil için yeniden görüşmeler açıldı, son kararlar için görüşmeler yapıldı.



3 OYUNCUYA TEKLİFLER VAR



Bununla beraber transfer teklifi alan oyuncular var. Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Ahmetcan Kaplan gibi yerli yıldızlar birçok Avrupa kulübü tarafından isteniyor.



Teknik direktör Abdullah Avcı bu 3 ismi de kaybetmek istemiyor. Fakat kulübün menfaatleri doğrultusunda gelecek iyi tekliflere 'hayır' denmesini de doğru bulmuyor.



HEDEF; NOKTA ATIŞI



Esas planlama yeni transferler için oluyor. Hem gidenler hem de gitmesi muhtemel isimlerin yerlerinin doldurulması gerekiyor. Bu konuda da kulübün ekonomik gerçeklerine göre hareket ediliyor. Fazla bir para harcanması istenmiyor. Nokta atışı transferler planlanıyor.



5 MEVKİYE TRANSFER



Abdullah Avcı; sol bek, stoper, sağ bek, hücumcu kanat ve forvet hattına takviye bekliyor. Ama sürpriz ayrılıklar olursa buna göre de hemen alternatif liste hazırlanması düşünülüyor. 1 ay içerisinde tüm bu transfer çalışmalarının tamamlanacağı vurgulanıyor. Özellikle 30 Temmuz'da Süper Kupa'da Sivasspor finali, 5 Ağustos'ta lig başlangıcı ve Şampiyonlar Ligi play-off için kadronun hazır olması isteniyor.



