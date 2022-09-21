Abdullah Avcı'dan yıldız isme özel teşekkür

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yunan futbolcu Tasos Bakasetas'a performansından ötürü özel olarak teşekkür etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan yıldız isme özel teşekkür
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21 Eylül 2022 11:11
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu olan Trabzonspor yeni sezona kötü başladı. Ancak; bordo-mavililer, Kızılyıldız ve Gaziantep Fk maçıyla birlikte toparlanma sürecine girdi. Trabzonspor'da Yunan yıldız Anastasios Bakasetas da öne çıkan isimlerden biri oldu.

BAKASETAS FORMUNDA

Gaziantep FK karşısında ayrıca 8 kez rakip kaleyi yoklayarak sahada en fazla şut çeken oyuncu olan Anastasios Bakasetas, bunlardan 3'ünde isabet buldu. 29 yaşındaki futbolcu, Ekim 2021'den bu yana ilk defa üst üste iki Süper Lig maçında fileleri havalandırmayı başardı.

AVCI'DAN ÖZEL TEŞEKKÜR

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da yakaladığı çıkıştan çok memnun olduğu öğrencisine özel olarak teşekkür ettiği öğrenildi. 

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