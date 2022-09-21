BAKASETAS FORMUNDA

AVCI'DAN ÖZEL TEŞEKKÜR

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu olan Trabzonspor yeni sezona kötü başladı. Ancak; bordo-mavililer, Kızılyıldız ve Gaziantep Fk maçıyla birlikte toparlanma sürecine girdi. Trabzonspor'da Yunan yıldız Anastasios Bakasetas da öne çıkan isimlerden biri oldu.Gaziantep FK karşısında ayrıca 8 kez rakip kaleyi yoklayarak sahada en fazla şut çeken oyuncu olan Anastasios Bakasetas, bunlardan 3'ünde isabet buldu. 29 yaşındaki futbolcu, Ekim 2021'den bu yana ilk defa üst üste iki Süper Lig maçında fileleri havalandırmayı başardı.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da yakaladığı çıkıştan çok memnun olduğu öğrencisine özel olarak teşekkür ettiği öğrenildi.