Abdullah Avcı'dan yeni bir rekor!

Daha önce 21 maçlık deplasmandaki yenilmezlik serisini kıran Trabzonspor hocası Abdullah Avcı, bu rekoru Karagümrük galibiyetiyle 25 maça çıkardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan yeni bir rekor!
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29 Kasım 2021 09:47
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük galibiyetiyle bir kez daha tarihe geçti. Daha önce 21 maçlık deplasmandaki yenilmezlik serisini kıran tecrübeli hoca, bu rekoru 25 maça çıkardı. Bordomavililer, 1995-96 sezonundaki 26 maçlık kaybetmeme serisini yakalarken, Avcı da 2016-17 sezonunda Başakşehir'deki 26 maçlık kariyerinin en uzun kaybetmeme serisini tekrarladı. Avcı, kariyerinin en uzun galibiyet serisini (7) de egale etti.

RUHUNUZ YETER!

Trabzonsporlu futbolcular, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından yasak nedeniyle boş kalan deplasman tribününü selamladı. Bordo-mavili kulüp ise bu kareyi, "Ruhunuz yeter" notuyla paylaşarak taraftarlarına mesaj gönderdi. 

 

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