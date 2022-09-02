Abdullah Avcı'dan Umut Bozok ve Maxi Gomez kararı!

Trabzonspor'un Ümraniyespor ile karşı karşıya geleceği maçın 11'leri belli oldu. Bordo mavililerde Abdullah Avcı yeni transferler Umut Bozok ve Maxi Gomez'i yedek oyuncular arasına aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan Umut Bozok ve Maxi Gomez kararı!
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02 Eylül 2022 20:37
Trabzonspor'un Ümraniyespor ile karşı karşıya geleceği maçın 11'leri belli oldu.

Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, yeni transferler için sürpriz bir karar aldı.

Avcı, geçen sezonun gol kralı Umut Bozok ve Valencia'dan transfer edilen Maxi Gomez'i yedek kulübesine aldı.

Deneyimli teknik adamın, maçın gidişatına göre iki futbolcuyu oyuna dahil etmesi bekleniyor.

İşte Trabzonspor'un Ümraniyespor 11'i:

Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny

 

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