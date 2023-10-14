Abdullah Avcı'dan Uğurcan'a özel tebrik

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda A Milli Takımımızın Hırvatistan ile oynadığı maç büyük önem taşıyordu. Ay-yıldızlıların büyük bir mücadele örneği koyduğu ve 1-0 kazanarak liderliğe yükseldiği maça 11'de başlayan Uğurcan Çakır, gösterdiği başarılı performans ile en çok beğenilen isimlerin başında geldi.
TEBRİK ETTİLER
27 yaşındaki eldivenin, Kerem Aktürkoğlu'na gönderdiği uzun pas ise büyük alkış aldı. Uğurcan'ın başarılı performansı sosyal medyada gündem oldu. 8.2 ile maçın en fazla reyting alan oyuncusu gösterilen kaptan için sosyal medyada, "İşte gerçek Uğurcan bu", "Uğurcan kendini buldu.", "Umarız yükselen performansı Trabzonspor'da da devam eder" gibi ifadeler kullanıldı.
Abdullah Avcı başta olmak üzere yönetim ve takım arkadaşları da Çakır'ı başarısından dolayı tebrik ettiler.
TEBRİK ETTİLER
27 yaşındaki eldivenin, Kerem Aktürkoğlu'na gönderdiği uzun pas ise büyük alkış aldı. Uğurcan'ın başarılı performansı sosyal medyada gündem oldu. 8.2 ile maçın en fazla reyting alan oyuncusu gösterilen kaptan için sosyal medyada, "İşte gerçek Uğurcan bu", "Uğurcan kendini buldu.", "Umarız yükselen performansı Trabzonspor'da da devam eder" gibi ifadeler kullanıldı.
Abdullah Avcı başta olmak üzere yönetim ve takım arkadaşları da Çakır'ı başarısından dolayı tebrik ettiler.