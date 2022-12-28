Fenerbahçe'yi yenen Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü de mağlup ederek zirve yürüyüşüne devam etmek istiyor.



Teknik direktör Abdullah Avcı, taktik antrenmanda oyuncularına bugünkü karşılaşmaya yönelik bir konuşma yaptı.



Fenerbahçe derbisinde istediklerini aldıklarını oyuncularına aktaran başarılı taktisyen şu ifadeleri kullandı: "Kamp boyunca çalıştığımız her şeyi uyguladınız. Ama bu yetmez. Ancak seri galibiyetler istiyorum. Çalışmalarımızın karşılığını sahada daha da iyi almak istiyorum. Bu sene itibariyle İstanbul'un büyük takımları çok ciddi kadrolar kurdu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray güçlendi. Yarış zor geçecek, inişleri çıkışları olacak. Biz o dönemi geçtik. Artık şimdi yükseliş zamanımız."



Avcı şöyle devam etti: "Bu forma herkese nasip olmaz. En zor zamanlarda bile bir çıkış yolu bulabiliyoruz. Bu kulübün genlerinde yarışmak var. Bunun için her kulvarda iddialı olmalıyız. Size güveniyorum."



Trabzonspor, Avcı yönetiminde 2020-2021 sezonunun 9. haftasından itibaren 84 lig maçı oynarken, 48 galibiyet, 28 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayıp, 172 puan topladı ve 2,04'lük puan ortalaması yakaladı.



Karadeniz temsilcisi, Avcı döneminde geçen sezon 37 yıl aradan sonra şampiyonluk hasretine son verirken, 10 Kasım 2020 tarihinden itibaren göreve gelmesinin ardından geçen 777 günlük sürede 1 şampiyonluk, 2 de Süper Kupa olmak üzere 3 kupa kaldırdı.





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