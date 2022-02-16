Abdullah Avcı'dan transferlerde nokta atışı

Ligin tepesinde en yakın rakibine 12 puan fark atarak şampiyonluk hesaplarına başlayan Trabzonspor'un başarısının arkasında doğru transfer politikası yatıyor. Teknik kadro ile birlikte hareket eden yönetim, önemli isimleri kadroya eklerken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın, alınmasında ısrarcı olduğu isimler de takıma büyük katkı sağladı.



Sezon başında Andreas Cornelius ve Dorukhan Toköz'de ısrarcı olan tecrübeli çalıştırıcı, iki oyuncudan da maksimum verim aldı. Cornelius 11 gol, 3 asistle skor yükünü çekerken, joker hale gelen Dorukhan da hem orta saha hem de savunmada bordomavilileri rahatlattı.



VİSCA'DAN 9 PUAN



Devre arasında transfer edilen, Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den eski öğrencisi Edin Visca ise son 3 maçta attığı 4 golle Trabzonspor'a 9 puan kazandırıp şov yaptı.





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