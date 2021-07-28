Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken 2 transfer istediğini kaydetti.



İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ...



Hazırlık maçlarında süreleri, dakikaları dengeli paylaştık. Bu maçlarda olumlu olumsuz tarafları taktiksel olarak görüp, olumlu ya da olumsuz plan ve organizasyon yapacağız. Düşüncemiz, beraber oynayan bir takım yaratabilmek, savunmada ve hücumda. Pozisyona gireceksin ama girdiğim pozisyonda savunma güvenliğini nasıl aldığın da önemli. Eksiklerimiz oyun olarak da bireysel performans olarak da var, hızla iyi duruma getireceğimize inanıyorum.



"TRABZONSPOR'UN OLDUĞU YERDE HEDEF ZİRVEDİR"



Trabzonspor'un olduğu yerde yarış vardır. Bu yarışın içinde sahada oyun hakimiyetini elinde tutan bir takım yaratmak istiyoruz. Zaman zaman dalgalanmalar oyun ve skor olarak olacak belki. ben taraftarlarımızın sabırlı, destek verdiği bir durumu oluşturmasını istiyorum. Üst üste kazandığımızda da, dalgalanma olduğunda da bunu istiyorum. Trabzon'un olduğu yerde zirvedir hedef, bu adımı atacağımızı düşünüyorum.



"HEP OYUNUN İÇİNDE OLAN BİR TAKIM OLACAK"



Antrenmanlarda kilometreleri, sprintleri ölçüyorsun. Sahada oyun organizasyonu olarak önemli mesafe kat ettik. Bazen fizik olarak yetersiz olsan da oyun aklınla bunu kapatabilirsin. Geçişi az yemek için çalışıyoruz. Her şeyi kazanarak gidemezsin, oyun da performans da dalgalanacak ama Trabzonspor hep oyunun içinde olan, hiç teslim olmayan bir takım olacak. Geçen sene hiç oyunu vermedik, bu sene bunu daha iyi hale getireceğimize inanıyorum.



"YAPMAK İSTEDİĞİMİZ 2 TRANSFER VAR"



Kulüp olarak erken çalıştık, ekiple, yöneticilerimizle. 5 transfer çoğu takımda gerçekleşmedi, acele transferler yapılıyor. Biz bu anlamda yol kat ettik. Trabzonspor yarışacak, zirvede olacak, bunu umarım sonuçlandıracak. U19 takımımız şampiyon oldu, bugün Trabzonspor'un kadrosunda 9 tane kendi kaynağından oyuncusu var. 24 küsür yaş ortalaması, ligin en fazla altyapıdan oyuncu oynatan takımıyız. Kendi kaynağımızdan çıkan çocuklara taraftarımızdan sabır istiyorum. 2 tane transfer var yapmak istediğimiz, uygun olursa. Kulübün bütçesine, sisteme, organizasyona uygun, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bugün yola çıkabiliriz ama daha kalite, daha rekabet için çalışıyoruz.



"EKUBAN'IN AYRILIĞI İLE İLGİLİ GELEN BİR ŞEY YOK"



Ekuban'ın neşesi yüksek, yüzde 100 çalışıyor. Bana gitmesiyle ilgili gelen bir şey yok. Deneyimden bahsettik, 24 küsür yaş ortalamasıyla bu ligde şampiyon olamıyorsun. Bugün istiyorsan, bunun içine deneyim kloymak gerekiyordu. Deneyim ve rekabet önemli, geçen sene bazı mevkilerde oyuncu değiştiremiyorduk.



"TRABZON'DA MUTLUYUM, HEYECANIM ÇOK YÜKSEK"



Coşkulu, tempolu ama içinde aklı olan bir oyun istiyoruz. Trabzonspor taraftarından altyapıdan gelen 9 oyuncumuz için destek istiyorum. Trabzonspor'a gelirken dalgalı denizi seçtiğimi söylemiştim. Benim heyecanım çok yüksek, Trabzon'da çok mutluyum, umarım böyle devam eder.



"UĞURCAN ÇAKIR KONUSUNU YÖNETİCİLERİMİZ DEĞERLENDİRİR"



Uğurcan Çakır takımımızın altyapısından gelmiş takım kaptanıdır. Milli Takım sürecini de bence bireysel performans olarak iyi tamamladı. Takımın enerjisine katkı sağlamaya çalışıyor ve iyi çalışıyor. Kulübün menfaatlerinde başka bir şey olacaksa, başkanımız ve yöneticilerimiz değerlendirir, ben mutlu devam ediyorum.



"DIABATE ZATEN BURADA DEĞİLDİ, GİDECEK"



Ekuban ve Flavio burada çalışıyor, Diabate zaten burada değildi, bir yere gidecek. Diğerleriyle ilgili bir şey olursa söyleriz.



"TRABZONSPOR'UN B TAKIMI'NIN OLMASI LAZIM"



Kendi insan kaynağımıza yatırım yapmamız lazım, ben de Trabzonspor'da yatırım yapmak istiyorum. Trabzonspor'un B Takımı'nın da olması lazım. 19'a kadar gelebiliyorsa geliyor, olmazsa 19-23 tekrar sıçrama aralığıdır. Oyuncu oynadığında gelişebiliyor. Yabancı şöyle böyle, konuşursak 8 sene sonra da aynı şeyi konuşuruz. Yerli yabancı rekabetini getirecek ortamı sağlayalım, gerisi gelir.



