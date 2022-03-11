Abdullah Avcı'dan transfer toplantısında Kaan Ayhan talebi

Trabzonspor, geçen sezon olduğu gibi gelecek yılın planlamasına da erkenden başladı. Hafta başında İstanbul'da olan ve yönetimle görüşen teknik direktör Abdullah Avcı'nın, stoper konusunda önceliğin yine Kaan Ayhan'a verilmesini istediği öğrenildi.

Haber; Fanatik
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Abdullah Avcı'dan transfer toplantısında Kaan Ayhan talebi
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11 Mart 2022 12:20
Trabzonspor, mevcut kadronun temellerini geçtiğimiz yılın mart ayında atmıştı. Planlamalara çok erken başlayan ve sahada karşılığını fazlasıyla alan Bordo-Mavililer, yine aynı stratejiyi uyguluyor. Fenerbahçe derbisinin ardından İstanbul'da kalan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, yönetimle toplantı yaptığı öğrenildi.

Transferde izlenecek yol haritası belirlenirken, özellikle stoper konusunda şimdiden çalışmalara başlandı. Avcı'nın, gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli oynatma zorunluluğunu hesaba katarak savunmaya Türk bir isim istediği ve öncelik olarak Kaan Ayhan'ı belirlediği kaydedildi.

5.5 milyon Euro'ya çıktılar

Ara dönemde Trabzonspor'un transferi için yoğun uğraş verdiği Kaan Ayhan'ı, Sassuolo bırakmamıştı. Karadeniz ekibi opsiyonlu kiralama formülüyle en son 5.5 milyon Euro'ya kadar çıkmasına rağmen İtalyanlar, devre arasında Milli oyuncuyu bırakmaya yanaşmamış ve 8 milyon Euro talep etmişti. Ocak ayında Çizme temsilcisi 'Sezon sonu görüşelim' mesajı gönderirken, Bordo-Mavili yönetimin önümüzdeki haftalarda temaslara başlaması bekleniyor.

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