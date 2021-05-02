Abdullah Avcı'dan transfer raporu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ile buluşan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni dönem çalışmaları konusunda yol haritasını anlattı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Abdullah Avcı'dan transfer raporu
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02 Mayıs 2021 10:08
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ile buluşan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni dönem çalışmaları konusunda yol haritasını anlattı.

İç transfere de değinen Avcı, listesinde yer alan futbolcuların alınamaması durumunda, sözleşmesi sona eren bazı isimlerin takımda kalabileceğini iletti. Bordo-mavili teknik adam, sezon sonunda mukavelesi sona eren Hosseini ve Kamil Ahmet'in, gidişata göre takımda tutulabileceğini dile getirdi.

Karadeniz ekibinde sezonu kiralık olarak geçiren ve karşılaşmaların bitiminin ardından takımlarına dönecek olan Marlon ve Baker için de düşüncelerini sunan Abdullah Avcı, bunların da kalabileceğine vurgu yaptı. Marlon, Fluminense; Baker ise Chelsea'den kiralanmıştı.

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