Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takıma yapılacak transferler için açıklamada bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!
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26 Aralık 2023 11:57
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ocak ayında yapılması muhtemel takviyelerle ilgili konuştu.

Tecrübeli hoca, "Kısa ve orta vadede birşeyler yapmaya çalışıyoruz. Devre arası transferleri zordur. Trabzonspor'un menfaatleri burada önemli. Ona göre hareket edeceğiz. Adım adım ilerleyeceğiz. Yoğun şekilde çalışıyoruz. Olmazsa da yine en iyisini yapmak için, gelişmek ve sonuç almak için sahada elimizden geleni ortaya koyacağız. Trabzonspor'un olduğu yerde kazanma duygusu vardır" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavililer ara transfer döneminde stoper, orta saha ve forvete takviye yapmayı planlıyor.

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