Abdullah Avcı'dan Trabzonspor'a yeni sistem

Trabzonspor yeni sezona yeni sistemle giriyor… Kampta yeni oyun planını adapte etmeye başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'de birçok takımın kullandığı 4-2-3-1'den vazgeçti. Takımını 4-1-2-2-1 sistemi ile dizen 57 yaşındaki hocanın hedefi oyunun hakimi olmak ve pas trafiğini yönlendirmek…



İdmanlarda da buna yönelik çalışmalar yaptıran tecrübeli teknik adam, savunmadan oyun kurma, bireysel yetenekleri kullanmada serbestlik, takım dayanışması ve özellikle de takım halinde savunma yapma gibi konulara ağırlık veriyor.



"HEPİNİZ GERİYE KOŞMAK ZORUNDASINIZ"



Son yapılan antrenmanda da futbolcularına uyarılarda bulunan Avcı, "Topa sahip olacağız, topu biz yönlendireceğiz. Tüm takımın düzgün pozisyon alması gerekiyor. Saha dağılımı çok önemli. Topu kaybedersen geriye koşmak zorundasın. Bunu yapmalıyız. Böylece hem arkadaşına zaman kazandırıyorsun hem de takım savunmasını sağlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.



