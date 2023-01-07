Abdullah Avcı'dan Trabzon'da kariyer rekoru

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik adamlık kariyerindeki en başarılı dönemi bordo-mavililer ile elde etti. 106 maça çıktığı tecrübeli teknik adam, Fırtına'nın başında 1.97 puan ortalaması yakaladı.



Karadeniz ekibinin başında 3. sezonunu geçiren Avcı'nın ilk döneminde 2,03, şampiyon olduğu geçen sezon 2,13'lük puan ortalaması yakalarken, bu sezon ilk 17 haftayı 1.8 puan ortalamasıyla geçti. Avcı, görev süresine ise 3 kupa sığdırdı.



Başarılı teknik adam, bordo-mavili takımın başında çıktığı 106 maçta 60 galibiyet, 29 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti ve 1.97 puan ortalamasına ulaştı. Avcı, Beşiktaş'ın başında olduğu 210 günlük dönemde ise 27 maçta 11 galibiyet, 3 berberlik ve 13 mağlubiyet aldı, 1.33 puan ortalamasıyla siyah-beyazlılardaki görevini tamamladı. Abdullah Hoca, en uzun süreli görev yaptığı Başakşehir'in başında ise, 225 maçta 116 galibiyet, 68 beraberlik ve 41 mağlubiyet elde etti, 1.85'lik ortalama ile başarılı bir süreç geçirdi





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