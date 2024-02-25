Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adana Demirspor karşılaşması öncesi taraftara çağrıda bulundu. Avcı, "Taraftarımızın varlığı bizi daha da güçlendiriyor. Onların enerjisine çok ihtiyacımız var" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı
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25 Şubat 2024 10:19
Süper Lig'de 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldığı 5 maçlık serinin ardından son iki karşılaşmasını kazanarak krizden çıkan Trabzonspor, Papara Park'ta ağırlayacağı Adana Demirspor'u da mağlup ederek yükselişini sürdürmek istiyor.

Bordo-mavili ekip, mücadele öncesi kendisiyle aynı puana sahip (43) Beşiktaş'ın önünde üçüncü durumda bulunuyor. Karşılaşma, Karadeniz ekibi adına sıralamadaki yerini koruması adına da büyük önem taşıyor.

ABDULLAH AVCI'DAN MESAJ

Adana Demirspor karşılaşması öncesi Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı geldi. Avcı, "Taraftarımızın varlığı bizi daha da güçlendiriyor. Onların enerjisine çok ihtiyacımız var" dedi.

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