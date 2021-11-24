Abdullah Avcı'dan takıma uyarı!

Teknik direktör Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçı sonrası oyuncularını "Şimdi sevinin ancak yarın ayaklarınız yere sağlam bassın" sözleriyle uyardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan takıma uyarı!
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24 Kasım 2021 09:00
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından oyuncularını hem tebrik etti hem de uyardı.

Deneyimli hocanın soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Çok zor bir maçı kazandık. Sevinmek, mutlu olmak en büyük hakkınız ama unutmayın sadece 3 puan aldık." dedi.

Avcı'nın "Kulaklarınızı tıkayacaksınız, algılara kapılmayacaksınız ve mücadeleye devam edeceksiniz. Şimdi sevinin ancak yarın ayaklarınız yere sağlam bassın" dediği öğrenildi.,

ERCE EN AZ 2 HAFTA YOK

Öte yandan Gaziantep FK maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Erce Kardeşler'in MR'ı çekildi.

Sağ hamstring yapışma bölgesinde birinci derece yaralanma tespit edilen 27 yaşındaki kalecinin tedavisine başlandı.

Erce'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süreçte kulübede Arda Akbulut olacak. 


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