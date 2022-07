Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon lig yarışının oldukça zorlu geçeceğine inandığını söyledi.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelerek sohbet etti. Avcı, geçen sezon arzuladıkları şampiyonluğa ulaştıklarını ancak yeni sezonda rekabetin daha fazla olacağını düşündüğünü belirtti.



"ZORLU BİR LİG YARIŞI OLACAK"



Oturmuş bir kadro ve sisteme sahip olduklarını dile getiren Avcı, "Rakiplerimiz büyük takımlar. Oyuncu alıyorlar. Güçleri var. Hazırlık maçları, Avrupa kupaları, lig bir başlasın, daha belirleyici olur. Geçen seneki gibi yarış yüksek bir puan farkıyla gitmeyecektir. Bu zaten her zaman olabilecek bir şey değil. Çünkü gerçekçi olmak lazım. Zorlu bir lig yarışı olacak. Ancak bizim agresif, güzel oyunumuz devam edecek diye düşünüyorum." diye konuştu.



Transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Avcı, öncelikli olarak sağ stoper pozisyonuna takviye yapmak istediklerini anlattı.



"TREZEGUET, TAKIM SAVUNMASINA YARDIMCI OLACAK"



Avcı, Mısırlı oyuncu Trezeguet'nin takıma katılmasını değerlendirerek, şöyle devam etti: "Trezeguet, bir kere takım savunmasına çok yardımı olacak. İkincisi ve belki de en önemlisi, rakip arkasına yaptığı hızlı koşular. Bugün artık dünyada bu tür mekanizmaları bozabilmen için yapacağın yardımcı koşular, boş koşular önemli. Rakip arkası koşular çok önemli mekanizmayı bozmak için. Trezeguet bunu yapabilen bir oyuncu. Hem birebirde adam eksiltmesi var hem rakip arkasına hızlı koşuları var. İki tarafa da oynuyor. Sola da oynuyor, sağa da oynuyor. Edin (Visca) var, (Jean) Kouassi var, (Jorge) Djaniny var. Her türlü kullanabiliyoruz. Onun için Trezeguet bizim için doğru oyuncu. İş ahlakı çok üst düzeyde olan bir oyuncu. Düzgün bir karakter.



"KARANLIĞA GELMİYOR OYUNCU"



Bordo-mavili teknik adam, Trezeguet ile transferi öncesinde konuştuğunu belirterek, "Oyuncu, 'Hocam beni istiyorsun da nasıl kullanacaksın? Formasyon ne, sistem ne?' diye sorar. Bu çok güzel bir şey. Karanlığa gelmiyor oyuncu. Birçok oyuncuyla da konuştum. Müsabakaya nasıl hazırlandığını da oyuncuyla paylaşman lazım. Avrupa'da planlı ve organizasyonlu çalışıyor oyuncular. Haftalık planları vardır. Hafta içi maçı varsa ona göre planı vardır. Biz de onları teker teker karşılıklı konuşuruz. Bunu konuşmazsan, oyuncular gelmez." ifadelerini kullandı.



"BAŞAKŞEHİR'DE DE TRABZONSPOR'DA DA YAŞADIM"



Trabzonspor'un kadrosunda önemli oyuncular bulunduğunu dile getiren Avcı, şöyle devam etti:



"Napoli'den Marek Hamsik gelmiş, Aston Villa'dan Trezeguet gelmiş, Edin Visca, Bosna Hersek Milli Takımı'nda oynuyor, Vitor Hugo, Fiorentina'yı görmüş, Denswill, Club Brugge'de oynamış, İtalyan liginde oynamış, Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'nın kaptanı. Sen oyuncuyla taktiği, planı, düzeni paylaşmalısın. Bazen oyuncu sizin istediğinizi yapmak ister, yapamaz. Oyuncu ile iletişim halinde olursan, sonuç alabilirsin. Ben bunu Başakşehir'de de Trabzonspor'da da yaşadım. Ben yapmak istedim, oyuncu cevap veremedi. 'Siz ne istiyorsunuz?' dedim. 'Bu daha iyi olmaz mı?' dedi. Uyguladım, o daha iyi oldu. Bu gayet normal bir şey. "



"TAÇ ANTRENÖRÜ GETİRTİYORUZ"



Avcı, oyuncularla genelde ortak noktada buluştuklarını vurgulayarak, "Bunun analizi var, sahada pratiği var, çözüm noktası var, duran topu var, taçı var... Mesela bu sene taç antrenörü de getirtiyoruz. Yazışmalarını yapıyoruz. Avusturya kampına gelecek. Yani part-time çalışacak. İngiliz kulüplerinde görev yapmış. Analizler yapılacak, onun üzerinden çalışmalar yapılacak. Ben bunu 11 sene önce A Milli Takım'dayken söylediğimde, 'Ne diyor bu?' dediler. Ancak Liverpool gibi takımlar getirince değerli oldu." açıklamasını yaptı.



Oyuncu için teknik-taktiğin, beslenmenin, analizin, teknolojinin önemli olduğunu vurgulayan Avcı, "Ancak iletişim kurmadan olmaz. Benim önüme birçok veri geliyor. Örneğin bir oyuncu için, 'Hocam bu oyuncunun üst adalesini Ağustos'un 1'inden itibaren planlı şekilde kuvvetlendirmek gerekiyor. Yoksa ileride çaprazı kopar.' diyor. Biz de bu veriler ışığında antrenman temposunu, çalışmasını belirliyoruz." şeklinde konuştu.



"TEKNEDE FARKINA VARDIM"



Abdullah Avcı, şampiyonluk sonrası çok sayıda röportaj vermesine ilişkin, "Çok keyifli programlar oldu. Her ne kadar yorucu geçse de Trabzonspor'un şampiyonluğu enerjiyi yüksek tutuyor. Şampiyonluğun farkına teknedeki kutlama esnasında vardım. Kutlamalar ve o gece çok güzeldi. Akşam normal bir şekilde yattık, kalktık. Ancak teknedeki kutlamalar esnasında ise 'Biz ne yapmışız?' dedim. O zaman farkına vardım." diyerek sözlerini tamamladı.