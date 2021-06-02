Abdullah Avcı'dan sürpriz: Jack Wilshere

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Jack Wilshere transferi gündeme geldi.

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Abdullah Avcı'dan sürpriz: Jack Wilshere
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02 Haziran 2021 15:08
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ''Marka değeri orta saha oyuncu alacağız'' dediği oyuncunun belli olduğu iddia edildi: Jack Wilshere

Karadeniz Gazete'de yer alan özel habere göre; Bournemouth ile sözleşmesi biten ve şuan kulüpsüz olan Jack Wilshere'ın Trabzonspor'a çok yakın olduğu bildirildi.

Bordo- Mavili kulübe transferi için önünde engel kalmayan Jack Wilshere'ın 1.5 milyon euro imza parası istediği ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

29 yaşındaki on numara, kısa bir süre içinde transferinin resmiyet kazanması ve gelecek hafta içinde Trabzon'da olması bekleniyor.

Jack Wilshere ile 3 yıllık anlaşma yapılacağı belirtiliyor. Arsenal, Bolton, Bournemouth ve West Ham formaları giyen Wilshere, kariyeri boyunca 289 maça çıktı, 20 gol atıp, 40 asist yaptı.



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