Abdullah Avcı'dan sürpriz: Jack Wilshere

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ''Marka değeri orta saha oyuncu alacağız'' dediği oyuncunun belli olduğu iddia edildi: Jack WilshereBournemouth ile sözleşmesi biten ve şuan kulüpsüz olan Jack Wilshere'ın Trabzonspor'a çok yakın olduğu bildirildi.Bordo- Mavili kulübe transferi için önünde engel kalmayan Jack Wilshere'ın 1.5 milyon euro imza parası istediği ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.29 yaşındaki on numara, kısa bir süre içinde transferinin resmiyet kazanması ve gelecek hafta içinde Trabzon'da olması bekleniyor.Jack Wilshere ile 3 yıllık anlaşma yapılacağı belirtiliyor. Arsenal, Bolton, Bournemouth ve West Ham formaları giyen Wilshere, kariyeri boyunca 289 maça çıktı, 20 gol atıp, 40 asist yaptı.