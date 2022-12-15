Abdullah Avcı'dan sert mesajlar devam ediyor

Trabzonspor, 21 Aralık Çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Samsunspor ile oynayacağı maçla Dünya Kupası arasından dönecek.
3 gün sonra ise Akyazı'da Fenerbahçe derbisi var. Teknik direktör Abdullah Avcı , Antalya kampında yoğun tempoda idmanlar yaptırırken, Trabzonspor 2 günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yeniden çalışmalara başladı.
'Savaşan formayı giyecek'
Kasımpaşa ile oynanan son hazırlık maçının ardından "3-4 aydır performansı artmayanlar var. Artık kimseyi beklemeyeceğim" diyerek bazı yıldızlara rest çeken Avcı, takımla yaptığı toplantıda net konuştu.
Tecrübeli taktisyen, "İdmanlarda yüzde 100'ünü veren, enerjisini hep yüksek tutan, takım için savaşan formayı giyecek. İlk 11'de kimsenin yeri garanti değil. İyi olan oynayacak. Trabzonspor'un hedefi daima zirvedir. Bunun için savaşacağız" ifadelerini kullandı.
En büyük rekabet ortada
Özellikle orta sahada ciddi rekabet yaşanırken , Bakasetas, Abdülkadir, Hamsik , Siopis, Gbamin ve Bardhi arasında yarış var. Stoperde Vitor Hugo olumlu sinyaller verirken, yanında Hüseyin veya Gbamin oynayacak. Sol bekte Eren iyileşti ancak genç Arif de hazırlık maçlarında iyi performans gösterdi. Forvette Umut Bozok-Gomez ikilisinden biri tercih edilecek.
3 gün sonra ise Akyazı'da Fenerbahçe derbisi var. Teknik direktör Abdullah Avcı , Antalya kampında yoğun tempoda idmanlar yaptırırken, Trabzonspor 2 günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yeniden çalışmalara başladı.
'Savaşan formayı giyecek'
Kasımpaşa ile oynanan son hazırlık maçının ardından "3-4 aydır performansı artmayanlar var. Artık kimseyi beklemeyeceğim" diyerek bazı yıldızlara rest çeken Avcı, takımla yaptığı toplantıda net konuştu.
Tecrübeli taktisyen, "İdmanlarda yüzde 100'ünü veren, enerjisini hep yüksek tutan, takım için savaşan formayı giyecek. İlk 11'de kimsenin yeri garanti değil. İyi olan oynayacak. Trabzonspor'un hedefi daima zirvedir. Bunun için savaşacağız" ifadelerini kullandı.
En büyük rekabet ortada
Özellikle orta sahada ciddi rekabet yaşanırken , Bakasetas, Abdülkadir, Hamsik , Siopis, Gbamin ve Bardhi arasında yarış var. Stoperde Vitor Hugo olumlu sinyaller verirken, yanında Hüseyin veya Gbamin oynayacak. Sol bekte Eren iyileşti ancak genç Arif de hazırlık maçlarında iyi performans gösterdi. Forvette Umut Bozok-Gomez ikilisinden biri tercih edilecek.