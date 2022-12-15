Abdullah Avcı'dan sert mesajlar devam ediyor

'Savaşan formayı giyecek'

En büyük rekabet ortada

Trabzonspor, 21 Aralık Çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Samsunspor ile oynayacağı maçla Dünya Kupası arasından dönecek.3 gün sonra ise Akyazı'da Fenerbahçe derbisi var. Teknik direktör Abdullah Avcı , Antalya kampında yoğun tempoda idmanlar yaptırırken, Trabzonspor 2 günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yeniden çalışmalara başladı.Kasımpaşa ile oynanan son hazırlık maçının ardından "" diyerek bazı yıldızlara rest çeken Avcı, takımla yaptığı toplantıda net konuştu.Tecrübeli taktisyen, "" ifadelerini kullandı.Özellikle orta sahada ciddi rekabet yaşanırken , Bakasetas, Abdülkadir, Hamsik , Siopis, Gbamin ve Bardhi arasında yarış var. Stoperde Vitor Hugo olumlu sinyaller verirken, yanında Hüseyin veya Gbamin oynayacak. Sol bekte Eren iyileşti ancak genç Arif de hazırlık maçlarında iyi performans gösterdi. Forvette Umut Bozok-Gomez ikilisinden biri tercih edilecek.