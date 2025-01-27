Abdullah Avcı'dan Samsunspor'a övgü

Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamış teknik direktör Abdullah Avcı , Samsunspor 'un Süper Lig'de önemli başarılara imza attığına değinerek, "Samsun çok özel bir şehir. Atmosferi, stadyumu, tesisleri ve yatırımlarıyla ciddi bir potansiyele sahip. İlerleyen dönemde daha doğru yatırımlarla hedeflerini gerçekleştirebilirler. Basit ama çok güçlü bir oyun oynuyorlar. Bunun karşılığını da alıyorlar. Artık herkes baskı yapıyor. Samsunspor bunu daha iyi yapıyor ve sonuçlarını alıyor. Ligde böyle takımların olması rekabet açısından çok önemli. Umarım bu şekilde devam ederler." ifadelerini kullandı.



(Kaynak: Samsun gazetesi)