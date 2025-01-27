Abdullah Avcı'dan Samsunspor'a övgü

Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Samsunspor'dan övgü dolu sözlerle bahsederek, "Samsun çok özel bir şehir. Atmosferi, stadyumu, tesisleri ve yatırımlarıyla ciddi bir potansiyele sahip." dedi.

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Abdullah Avcı'dan Samsunspor'a övgü
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27 Ocak 2025 12:32
Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamış teknik direktör Abdullah AvcıSamsunspor'un Süper Lig'de önemli başarılara imza attığına değinerek, "Samsun çok özel bir şehir. Atmosferi, stadyumu, tesisleri ve yatırımlarıyla ciddi bir potansiyele sahip. İlerleyen dönemde daha doğru yatırımlarla hedeflerini gerçekleştirebilirler. Basit ama çok güçlü bir oyun oynuyorlar. Bunun karşılığını da alıyorlar. Artık herkes baskı yapıyor. Samsunspor bunu daha iyi yapıyor ve sonuçlarını alıyor. Ligde böyle takımların olması rekabet açısından çok önemli. Umarım bu şekilde devam ederler." ifadelerini kullandı.

(Kaynak: Samsun gazetesi)
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