Abdullah Avcı'dan şampiyonluk ve transfer mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Altay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı "Geri düşüp kazanmak kolay değil. Çok zor bir deplasmanda iyi bir galibiyet aldık. Her hafta bir final oynuyoruz. İddia ederek söylüyorum, sadece 3 puan aldık, başka bir şey kazanmadı. Sonradan girenler de çok büyük katkı sağladı. Hedefe giderken, geriden gelip kazanmak da önemli." dedi.



Başakşehir maçı hakkında konuşan Avcı "Başakşehir ile önemli bir maça çıkacağız. Herkes bu sene 'İyi ki Trabzonspor var' diyor. Bu bizi mutlu ediyor. Cumartesi günü taraftarlarımızı maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"İKİ TRANSFER GELECEK"



Transfer sorusunu yanıtlayan Abdullah Avcı "Transfer çalışmaları devam ediyor. İki oyuncu daha planlıyoruz. Sol bek transferi istiyoruz. Bir de set hücumlarında rakibin arkasına koşu yapabilecek, adam eksiltebilecek kanar oyuncusu almayı düşünüyoruz." dedi.



EDIN VISCA İÇİN AÇIKLAMA



Medipol Başakşehirli Edin Visca'nın Trabzonspor'a transfer olacağı haberlerinin hatırlatılması üzerine Avcı, Başakşehir'de 11-11,5 senelik bir geçmişinin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Visca çok değerli bir oyuncu. Karşı tarafta artık hocalar benim oyuncularım olmaya başladı. Herhalde yaşlanıyoruz biraz. Emre Belözoğlu, iki hafta önce Nuri Şahin, bunlar çok güzel ve antrenman kalitesini ve rekabetini attıracak hocalar olacak Türk futbolunda. Bu öyle bir şeyin (Visca'nın transferi) kolay olmayacağı bir durum aslında. Visca gibi bir oyuncuyu ister misin dersen, tabi ki isterim, bugün herkes ister ama kulübü, mukavelesi, birçok detaylar var. Seviyorum, bizim maçımızı kazanalım, ondan sonrasına bakarız ne olacağına."





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