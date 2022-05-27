Abdullah Avcı'dan Şampiyonlar Ligi'ne özel golcü!

Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor'da tüm gözler golcü transferine çevrildi. Bordo-mavililerin kısa süre içinde kalitesi tartışılmayacak bir santrforu kadrosuna katmanın planlarını yaptığı ifade edildi.Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunu geçerek, gruplara adını yazdırmak isteyen Karadeniz ekibinin, golcü transferinde Andreas Cornelius'u referans aldığı belirlendi. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Danimarkalı forvetin performansından çok memnun olan Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın tıpkı Cornelius gibi ilk yılında takıma üst düzey katkı verecek bir santrfor istediği kaydedildi.Bordo-mavili scout ekibinin golcü transferi konusunda uzun süredir geniş çaplı bir araştırma yaptığı öğrenildi. Scoutların, Abdullah Avcı'nın takip ettiği isimleri de tüm yönleriyle incelediği aktarıldı.Bu arada Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde yeniden yer almasını çok arzulayan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, golcü transferi konusunda hassas olduğu vurgulandı. Ağaoğlu'nun, Abdullah Avcı'nın istediği ismin transfer edilmesi için mali şartları zorlayacağı belirtildi.