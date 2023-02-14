Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük bir moral bozukluğu yaşayan takımını UEFA Konferans Ligi'ndeki zorlu Basel müsabakasına hazırlamaya çalışıyor



"BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"



Deneyimli teknik adam, takımıyla sürekli iletişim halinde. Antrenman öncesi ve sonrasında toplu ve bireysel konuşmalar yapan bordo-mavili çalıştırıcı, ülke olarak zor bir süreçten geçtikleri dönemde maç oynayacaklarını, diğer taraftan ise acıların ve yaraların bir nebze sarılmasına katkıda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı.



Avcı'nın "Taraftarlarımızla birlikte ruhumuzun depremden etkilenen kardeşlerimizle bir olduğunu göstermeliyiz. Bu zor günleri birlikte atlatacağız" diyerek oyuncularını zorlu geceye hazırladığı öğrenildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ