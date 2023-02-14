Abdullah Avcı'dan özel motivasyon

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Basel ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi tüm ülke tek yürek oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı ise futbolcularını bu kritik maça özel motive ediyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan özel motivasyon
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14 Şubat 2023 08:46
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük bir moral bozukluğu yaşayan takımını UEFA Konferans Ligi'ndeki zorlu Basel müsabakasına hazırlamaya çalışıyor

"BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Deneyimli teknik adam, takımıyla sürekli iletişim halinde. Antrenman öncesi ve sonrasında toplu ve bireysel konuşmalar yapan bordo-mavili çalıştırıcı, ülke olarak zor bir süreçten geçtikleri dönemde maç oynayacaklarını, diğer taraftan ise acıların ve yaraların bir nebze sarılmasına katkıda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Avcı'nın "Taraftarlarımızla birlikte ruhumuzun depremden etkilenen kardeşlerimizle bir olduğunu göstermeliyiz. Bu zor günleri birlikte atlatacağız" diyerek oyuncularını zorlu geceye hazırladığı öğrenildi.

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