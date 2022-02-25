Abdullah Avcı'dan oyuncularına kart uyarısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Kayserispor maçında oyuncularına Fenerbahçe maçı için sarı kart uyarısında bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan oyuncularına kart uyarısı
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25 Şubat 2022 14:08
Anastasios Bakasetas
Anastasios Bakasetas
Trabzonspor
Trabzonspor'da gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan oyuncularına kart uyarısı geldi.

Günebakış'ın haberine göre; Bordo-mavili takımda 3'er sarı kartı olan Bruno Peres, Djaniny Semedo, Uğurcan Çakır, Manolis Siopis ve Bakasetas, bugünkü karşılaşmada da sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında forma giyemeyecekler.

Teknik Direktör Avcı da sınırda olan oyuncularını uyarıp gereksiz müdahale ve diyaloglardan uzak durmalarını istedi.

 

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