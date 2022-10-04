AVCI'NIN ETKİSİYLE ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ

KASIMPAŞA MAÇINDA ÖMÜR YEDEK

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi verecek Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile ilgili karar verildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili futbolcunun performansından memnun kalmadı.Geçen sezon Galatasaray maçında taraftarın tepkisini çeken ve kenara geldikten sonra gözyaşlarını tutamayan Ömür, ardından Abdullah Avcı'nın da etkisiyle eski günlerine geri dönmüş, elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.Bu sezon ligde 7 maçta forma giyen futbolcu 1 gol attı. Abdülkadir Ömür'ün skora daha fazla katkı yapmasını bekleyen Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçında Abdülkadir'i yedek oturtmayı düşünüyor. Hatırlanacağı üzere Kayserispor maçında Abdülkadir Ömür yerini 64. dakikada Enis Bardhi'ye bırakmıştı.