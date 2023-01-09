Abdullah Avcı'dan öğrencilerine uyarı: 'Zirveye odaklanın'

Fenerbahçe galibiyeti sonrası 4-1'lik Karagümrük yenilgisiyle şok olan Trabzonspor, Giresun'u devirip moral bulmuştu. Ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan toplayan, 7 puan kaybeden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bu durumu toparlamak istiyor.



Bordo-mavili hoca, öğrencilerine "Giresunspor'u yenerek yeni bir sayfa açtık. Ama daha iyisini yapmak zorundayız. En önemlisi de istikrar. Seri galibiyetlerle devam etmeliyiz. Trabzonspor'un hedefi her zaman zirvedir ve mutlaka o yarışta olacaktır, bunu unutmayın" uyarısı yaptı.



"YAPTIK, YENİDEN YAPARIZ"



Bugüne kadar asla mazeretlere sığınmadığını belirten Avcı, "Son anda başka takıma transfer olanlar oldu, önemli oyuncularımız sakatlıklar yaşadı. Yeni gelenler uyum süreci yaşadı ama bunları asla mazeret olarak görmedim. Gerçekten şu ana kadar ligde ciddi bir zaman kaybımız oldu ve toparlanmamız gerekiyor. Bunu da ilk hedef olan Alanyaspor maçında yapmalıyız. Seri galibiyetler bizim en önemli destek kaynağımız. Bunun için ilk adımı atmamız gerekiyor. Geçen sezon nasıl yaptıysak bu dönem de başarabiliriz. Bu güç var" ifadesini kullandı.



790 GÜNDE 3 KUPA



Karadeniz devi, Avcı döneminde geçen sezon 37 yıl aradan sonra şampiyonluk hasretine son vermişti. Fırtına, 10 Kasım 2020'de işbaşı yapan Avcı ile 790 günde 1 şampiyonluk, 2 Süper Kupa aldı.



MÜTHIŞ ORTALAMA



Trabzonspor, Avcı yönetiminde 2020- 21 sezonunun 9. haftasından itibaren 86 lig maçı oynarken, 49 galibiyet, 28 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşayıp, 175 puan topladı. 2.04'lük puan ortalaması yakaladı.



