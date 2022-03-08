Abdullah Avcı'dan Nwakaeme'ye tam destek

Trabzonspor kariyerinde Fenerbahçe 'ye ilk golünü atan Nwakaeme, aynı zamanda ligdeki ezeli rekabette Fırtına'nın 100. golünü kaydetti.



Nijeryalı yıldız, Kadıköy'deki maçın son anlarında ise Djaniny'nin pasında boş kalede topu direğe nişanladı.



Maç sonrası üzgün olan Nwakaeme'ye hem takım arkadaşları hem de hocaları büyük destek verdi. Abdullah Avcı'nın, "Sen bu takım için çok önemlisin. Çok maç kazandırdın. Daha da iyilerini yapacaksın" dediği öğrenildi.



Müthiş bir sezon geçiren ve 22 lig karşılaşmasında 10 gol, 9 asistlik skor istatistik yakalayan Nwakaeme, kalan 10 haftada 2 kez daha rakip fileleri havalandırırsa Trabzonspor kariyerindeki en iyi dönemine ulaşacak.





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