Abdullah Avcı'dan Nwakaeme'ye tam destek

Trabzonspor kariyerinde ligde Fenerbahçe'ye rakip olduğu 7. maçta ilk golünü atan Nwakaeme, son bölümlerde ise çok net bir pozisyonda direğe takılmıştı

Haber; Fanatik
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Abdullah Avcı'dan Nwakaeme'ye tam destek
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08 Mart 2022 13:03
Trabzonspor kariyerinde Fenerbahçe 'ye ilk golünü atan Nwakaeme, aynı zamanda ligdeki ezeli rekabette Fırtına'nın 100. golünü kaydetti.

Nijeryalı yıldız, Kadıköy'deki maçın son anlarında ise Djaniny'nin pasında boş kalede topu direğe nişanladı.

Maç sonrası üzgün olan Nwakaeme'ye hem takım arkadaşları hem de hocaları büyük destek verdi. Abdullah Avcı'nın, "Sen bu takım için çok önemlisin. Çok maç kazandırdın. Daha da iyilerini yapacaksın" dediği öğrenildi.

Müthiş bir sezon geçiren ve 22 lig karşılaşmasında 10 gol, 9 asistlik skor istatistik yakalayan Nwakaeme, kalan 10 haftada 2 kez daha rakip fileleri havalandırırsa Trabzonspor kariyerindeki en iyi dönemine ulaşacak.

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