Abdullah Avcı'dan mesaj: 'Sahaya karakter koyacağız'

Bordo-Mavililer, dün sabah yaptığı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde idman, pas-koordinasyon çalışmasıyla başlarken; çift kale maçın ardından sonuçlandırma antrenmanı yapıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman yoğun tempoda geçerken, bugün son taktik prova gerçekleşecek ve ardından Hatayspor maçı için kampa girilecek.
Tek hedef Hatayspor
Afrika Kupası'na gidenler, takımdan ayrılanlar derken Trabzonspor eksiklerin çokluğunda çıktığı son 4 lig maçını da kaybetmişti. Bu süreçte Galatasaray, Rizespor, Kasımpaşa ve son olarak Beşiktaş'a mağlup olan Bordo-Mavililer, artık kazanıp beyaz bir sayfa açmak istiyor. Hafta içinde Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni zor da olsa eleyen ve uzatmalarda rakibini deviren Fırtına, tamamen Hatayspor karşılaşmasına kilitlendi.
'Her şeyi tersine çevirmek bizim elimizde'
Papara Park'ta oynanacak maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı motivasyon turlarını hızlandırdı. Takımdaki özgüven problemini çözmeye çalışan tecrübeli çalıştırıcı, "Zor bir süreçten geçiyoruz ama her şeyi tersine çevirmek bizim elimizde. Böyle dönemler futbolda olur. Sahaya karakter koyma ve gücümüzü gösterme zamanı. Biz Trabzonsporuz" dedi.
Tek hedef Hatayspor
Afrika Kupası'na gidenler, takımdan ayrılanlar derken Trabzonspor eksiklerin çokluğunda çıktığı son 4 lig maçını da kaybetmişti. Bu süreçte Galatasaray, Rizespor, Kasımpaşa ve son olarak Beşiktaş'a mağlup olan Bordo-Mavililer, artık kazanıp beyaz bir sayfa açmak istiyor. Hafta içinde Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni zor da olsa eleyen ve uzatmalarda rakibini deviren Fırtına, tamamen Hatayspor karşılaşmasına kilitlendi.
'Her şeyi tersine çevirmek bizim elimizde'
Papara Park'ta oynanacak maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı motivasyon turlarını hızlandırdı. Takımdaki özgüven problemini çözmeye çalışan tecrübeli çalıştırıcı, "Zor bir süreçten geçiyoruz ama her şeyi tersine çevirmek bizim elimizde. Böyle dönemler futbolda olur. Sahaya karakter koyma ve gücümüzü gösterme zamanı. Biz Trabzonsporuz" dedi.