Abdullah Avcı'dan mecburi değişim

Trabzonspor'da cezalı olan Bakasetas ve Trezeguet yerine Abdullah Avcı Yusuf Yazıcı ve Bardhi'yi düşünüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan mecburi değişim
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09 Kasım 2022 09:27
Trabzonspor'da Trezeguet ve Bakasetas, Konyaspor ile oynanan maçta gördükleri sarı kart nedeniyle cuma günü oynanacak olan Ankaragücü karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü.

Teknik direktör Abdullah Avcı, bu iki ismin yerine görev vereceği oyuncular üzerinde çalışıyor.

Bakasetas'ın yerine formaya en yakın isim olarak Yusuf Yazıcı ön plana çıkarken, Trezeguet'nin yerine ise Enis Bardhi'nin oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

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