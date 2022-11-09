Abdullah Avcı'dan mecburi değişim

Trabzonspor'da Trezeguet ve Bakasetas, Konyaspor ile oynanan maçta gördükleri sarı kart nedeniyle cuma günü oynanacak olan Ankaragücü karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü.



Teknik direktör Abdullah Avcı, bu iki ismin yerine görev vereceği oyuncular üzerinde çalışıyor.



Bakasetas'ın yerine formaya en yakın isim olarak Yusuf Yazıcı ön plana çıkarken, Trezeguet'nin yerine ise Enis Bardhi'nin oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ