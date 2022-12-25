Abdullah Avcı'dan kariyer rekor

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısındaki 2-0'lık galibiyetiyle evindeki yenilmezliğini 32 karşılaşmaya çıkarıp seriye devam ederken, bu Abdullah Avcı adına da rekor oldu



Bordo-mavililer en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuş, sonrasında 656 gün taraftarına hüsran yaşatmamıştı.



Avcı ile 20 galibiyet alan takım, 12 mücadelede de rakiplerine boyun eğmedi. 59 yaşındaki teknik adam İstanbul'un 3 büyüğüne de kolay kolay yenilmiyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 13 maç oynarken 5 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Bu sezon Galatasaray ile 0-0, Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Avcı'nın takımı Fenerbahçe'yi devirmeyi başardı.



