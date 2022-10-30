AVCI'NIN ELİ ZAYIFLADI

PERFORMANSLARINI YUKARI ÇEKEMEDİLER

İKİ İSİMLE ÖZEL GÖRÜŞME

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da, Lille'den kiralık olarak transfer edilen Yusuf Yazıcı ile takımın önemli ismi Abdülkadir Ömür sezona kötü başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, iki isimle ilgili bir plan yaptı.Trabzonspor'da iki futbolcu da beklentilerin çok uzağında bir performans sergiliyor. Bu da teknik direktör Abdullah Avcı'nın elini bir hayli zora sokuyor.Deneyimli teknik adam, Yusuf ve Abdülkadir Ömür'ün kalitelerine güvenmiş ve 8+3 kuralında onlardan faydalanmayı düşünmüştü. Ancak; iki oyuncu da bir türlü performanslarını yukarı çekemediler.Teknik direktör Abdullah Avcı, iki öğrencisi ile özel olarak görüşecek. Beklentilerini net şekilde aktaracak. Usta hoca, iki yıldız oyuncusunun bir an önce toparlanmasını istiyor.