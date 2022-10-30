Abdullah Avcı'dan iki isimle özel görüşme!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile özel bir görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Abdullah Avcı'dan iki isimle özel görüşme!
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30 Ekim 2022 12:53
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da, Lille'den kiralık olarak transfer edilen Yusuf Yazıcı ile takımın önemli ismi Abdülkadir Ömür sezona kötü başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, iki isimle ilgili bir plan yaptı.

AVCI'NIN ELİ ZAYIFLADI

Trabzonspor'da iki futbolcu da beklentilerin çok uzağında bir performans sergiliyor. Bu da teknik direktör Abdullah Avcı'nın elini bir hayli zora sokuyor.

PERFORMANSLARINI YUKARI ÇEKEMEDİLER

Deneyimli teknik adam, Yusuf ve Abdülkadir Ömür'ün kalitelerine güvenmiş ve 8+3 kuralında onlardan faydalanmayı düşünmüştü. Ancak; iki oyuncu da bir türlü performanslarını yukarı çekemediler.

İKİ İSİMLE ÖZEL GÖRÜŞME

Teknik direktör Abdullah Avcı, iki öğrencisi ile özel olarak görüşecek. Beklentilerini net şekilde aktaracak. Usta hoca, iki yıldız oyuncusunun bir an önce toparlanmasını istiyor.



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