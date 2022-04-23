Abdullah Avcı'dan Hamsik'e özel görev

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan lider Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.



KADRODA DEĞİŞİKLİK YAPACAK



Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Mavi Şimşekler'i devirip şanssızlığını sonlandırmayı hedefliyor. Sakatlıkları bulunan Nwakaeme ile Hüseyin Türkmen'in forma giymesi beklenmeyen karşılaşmada teknik direktör Abdullah Avcı, kadroda bazı değişimler yapacak.



HAMSIK'E ÖZEL GÖREV



Nwakaeme'nin yerine Kouassi'yi 11'de başlatması beklenen tecrübeli teknik adamın, kupa maçından farklı olarak orta sahada Bakasetas yerine Dorukhan'a, Siopis yerine de Hamsik'e formayı vermesi bekleniyor. Ayrıca Avcı'nın özellikle Slovak yıldızı Hamsik'ten vereceği paslarla ileride Cornelius'u daha çok topla buluşturmasını istediği öğrenildi.



