Abdullah Avcı'dan Hamsik'e özel görev

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, yeni transferi Marek Hamsik'e güveniyor

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Abdullah Avcı'dan Hamsik'e özel görev
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04 Ağustos 2021 14:04
Trabzonspor, sezonun ilk resmi maçını perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Molde ile oynayacak.

Akyazı'da saat 20.30'da başlayacak ilk karşılaşmada avantajlı bir skor elde etmeyi hedefleyen Bordo- Mavililer, 12 Ağustos'ta deplasmana gidecek.

Zorlu 90 dakikanın hazırlıklarını sürdüren Fırtına'da, teknik direktör Abdullah Avcı takımını uyardı. Molde'nin kendi liginde 14 maç oynadığını ve hazır bir rakip olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Öncelikle rakipten çok koşmamız ve mücadele etmemiz gerekiyor. Sabırlı ve akıllı oynayacağız. Topu iyi kullanacağız, onlara geçtiğinde de hızlı hücuma çıkmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

HAMSIK'E ÖZEL GÖREV

Özellikle orta sahanın kritik bölge olduğuna vurgu yapan Avcı, "Merkezde kesinlikle basit hata istemiyorum. Geri dönüşlerde sıkıntı çekmemek için geniş boşluklar bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Berat-Hamsik-Bakasetas orta saha üçlüsüyle başlamayı planlayan Avcı, özellikle Hamsik'in Berat'a yardım etmesini istedi. (Haber 61)


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