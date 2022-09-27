Abdullah Avcı'dan görülmemiş çalışma

Milli arada takıma izin veren Avcı ve ekibi performansı artırmak adına sıra dışı bir çalışma yaptı. Mevki mevki, tüm oyuncuların pozisyona özel istatistikleri çıkarılırken, deneyimli hoca, beklediği rakamları ise futbolculara sunumla anlattı.Sisteme uygun oyunun ortaya çıkması adına bireysel performansların mevkisel olarak artması gereken seviyeyi tek tek takımına vurgulayan başarılı çalıştırıcı, Milli aradan sonra bu hedeflerin gelmesini istedi. Detaylı analizden oyuncular da memnun.Milli aradan çok farklı dönüş yapmak isteyen Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu süreci çok özel bir çalışmayla geçirdiği öğrenildi. Bordo Mavililer'in hocasının lig Milli araya girdiği anda oyuncularına izin verdikten sonra ekibiyle birlikte analiz masasının başına oturup, oyuncularla ilgili detaylı bir istatistik çalışması yaptığı belirtildi.Buna göre Avcı ve ekibinin; futbolcuların koşu mesafeleri başta olmak üzere, mevki mevki ortaya koydukları performansı rakamlandırdı. Mevkisel gereklilikleri ve oyuncuların buna karşılık sergilediği istatistikleri analiz eden deneyimli teknik adamın, Milli aradaki antrenmanlarda da ekibi tarafından oyunculara yönelik tek tek bu kapsamda sunumlar yaptırdığı ifade edildi.Savunma oyuncularının, defansif aksiyonlarıyla beraber takım halinde katkıları, orta saha oyuncularının çift yönlü rakamları, hücum aksiyonlarındaki bireysel performansların tamamı masaya yatırıldı.Avcı'nın çıkan sonuçlara göre oyuncularının ortaya koyduğu rakamları önlerine koyarken, oynatmak istediği oyununun seviyesine çıkabilmeleri için beklediği rakamları da gösterdi. Son derece verimli geçtiği kaydedilen çalışmanın neticesinden oyuncuların da memnun olduğu ve belirlenen hedeflere çıkmak adına çalışmaların da verimliliğinin arttığı belirlendi. Milli takımdan dönecek olan oyunculara da aynı sunumların yapılacağı gelen bilgiler arasında.