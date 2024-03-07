Abdullah Avcı'dan futbolcularına Fenerbahçe derbisi uyarısı!

5 maçlık galibiyet serisi Alanyaspor deplasmanında sona eren ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Karagümrük karşılaşmasına kilitlendi.
Bordo-Mavililer, Türkiye Kupası'nda yarı finalde 2 maç oynayacağı Karagümrük ile öncesinde ligde kozlarını paylaşacak. Fırtına'da Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisine dair işleri sıkı tutmak isterken futbolcularına uyarılarda bulundu.
'Fenerbahçe derbisini bırakıp...'
Teknik direktör Abdullah Avcı bu mücadeleyi hem kupa provası hem de telafi fırsatı olarak görüyor. Alanya yenilgisinin ardından mutlaka galip gelmeleri gerektiğini öğrencilerine aktararak tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe derbisini bırakıp, Karagümrük'e odaklanacağız. Taraftarımızın önünde geçen haftaki yenilgiyi telafi edeceğimize inanıyorum. Büyük takımlar böyle zamanlarda reaksiyon gösterirler. Siz de büyük takımın büyük oyuncuları olarak gereğini yapacaksınız" ifadelerini kullandı.
'Derbi için vakit var'
Karagümrük'ün Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Galatasaray'ı elediğini hatırlatan Avcı'nın "Yüksek disiplinle sahada olmalıyız. İyi konsantre olmazsak, mücadele etmezsek, rakipten fazla istemezsek sıkıntı yaşarız. Aklımızla oynamalıyız. Milli ara öncesi önümüzde 2 maç var. Adım adım ilerleyeceğiz. Sonrasında da maç maç yolumuza bakacağız. Fakat hepsinden önce Karagümrük karşısında iyi oyunla 3 puanı almak önemli. Devamında Fenerbahçe derbisi için zaten vaktimiz olacak" dediği öğrenildi.
Bordo-Mavililer, Türkiye Kupası'nda yarı finalde 2 maç oynayacağı Karagümrük ile öncesinde ligde kozlarını paylaşacak. Fırtına'da Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisine dair işleri sıkı tutmak isterken futbolcularına uyarılarda bulundu.
'Fenerbahçe derbisini bırakıp...'
Teknik direktör Abdullah Avcı bu mücadeleyi hem kupa provası hem de telafi fırsatı olarak görüyor. Alanya yenilgisinin ardından mutlaka galip gelmeleri gerektiğini öğrencilerine aktararak tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe derbisini bırakıp, Karagümrük'e odaklanacağız. Taraftarımızın önünde geçen haftaki yenilgiyi telafi edeceğimize inanıyorum. Büyük takımlar böyle zamanlarda reaksiyon gösterirler. Siz de büyük takımın büyük oyuncuları olarak gereğini yapacaksınız" ifadelerini kullandı.
'Derbi için vakit var'
Karagümrük'ün Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Galatasaray'ı elediğini hatırlatan Avcı'nın "Yüksek disiplinle sahada olmalıyız. İyi konsantre olmazsak, mücadele etmezsek, rakipten fazla istemezsek sıkıntı yaşarız. Aklımızla oynamalıyız. Milli ara öncesi önümüzde 2 maç var. Adım adım ilerleyeceğiz. Sonrasında da maç maç yolumuza bakacağız. Fakat hepsinden önce Karagümrük karşısında iyi oyunla 3 puanı almak önemli. Devamında Fenerbahçe derbisi için zaten vaktimiz olacak" dediği öğrenildi.
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