Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük üstünlük!

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başındayken Fenerbahçe'ye karşı kazandığı mücadelelerde rakibini aynı zamanda zirveden de indirdi.
2021- 2022 sezonunda 19 puanla Vitor Pereira yönetimindeki lider Fenerbahçe'yi 3-1'le geçerek zirveye yerleşen Avcı idaresindeki Trabzonspor, 2022-2023 sezonunun 15. haftasında 29 puanla liderlik koltuğundaki sarı-lacivertlileri 2-0 mağlup ederek Fenerbahçe'nin koltuğunu kaybetmesine neden olmuştu.
Bu sezonun 11. haftasında zirvedeki namağlup Fenerbahçe'yi evinde 3-2 yenen Karadeniz temsilcisi, hem Kadıköy'de 26 yıl sonra galibiyet yaşamış hem de rakibini bir kez daha liderlikten etmişti.
2021- 2022 sezonunda 19 puanla Vitor Pereira yönetimindeki lider Fenerbahçe'yi 3-1'le geçerek zirveye yerleşen Avcı idaresindeki Trabzonspor, 2022-2023 sezonunun 15. haftasında 29 puanla liderlik koltuğundaki sarı-lacivertlileri 2-0 mağlup ederek Fenerbahçe'nin koltuğunu kaybetmesine neden olmuştu.
Bu sezonun 11. haftasında zirvedeki namağlup Fenerbahçe'yi evinde 3-2 yenen Karadeniz temsilcisi, hem Kadıköy'de 26 yıl sonra galibiyet yaşamış hem de rakibini bir kez daha liderlikten etmişti.