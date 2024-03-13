Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük üstünlük!

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da Fenerbahçe'ye karşı kazandığı maçlarda aynı zamanda rakibini zirveden de indirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük üstünlük!
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13 Mart 2024 10:53
Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başındayken Fenerbahçe'ye karşı kazandığı mücadelelerde rakibini aynı zamanda zirveden de indirdi.

2021- 2022 sezonunda 19 puanla Vitor Pereira yönetimindeki lider Fenerbahçe'yi 3-1'le geçerek zirveye yerleşen Avcı idaresindeki Trabzonspor, 2022-2023 sezonunun 15. haftasında 29 puanla liderlik koltuğundaki sarı-lacivertlileri 2-0 mağlup ederek Fenerbahçe'nin koltuğunu kaybetmesine neden olmuştu.

Bu sezonun 11. haftasında zirvedeki namağlup Fenerbahçe'yi evinde 3-2 yenen Karadeniz temsilcisi, hem Kadıköy'de 26 yıl sonra galibiyet yaşamış hem de rakibini bir kez daha liderlikten etmişti.

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