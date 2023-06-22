Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe ve Milli Takım açıklaması

Teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe ve Milli Takım iddiaları üzerine konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe ve Milli Takım açıklaması
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22 Haziran 2023 13:45
Son güncelleme 22 Haziran 2023 13:50
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın gündeminde olduğu konuşulan Abdullah Avcı, geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Başakşehir, A Milli Takım, Beşiktaş ve son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı'nın yeni adresi merak edilirken, 59 yaşındaki teknik adam kısa bir açıklama yaptı.

Abdullah Avcı "Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.



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