Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe maçı sözleri

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-0 yenerek son 16 turuna yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyuncularının düşük performansının yukarıya çıkmaya başladığını söyledi.



Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 41 gün sonra resmi müsabakalar oynamaya başladıklarını belirterek, iyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını belirtti.



Dünya kupası arası öncesinde 22 resmi karşılaşma oynadıklarını, kamp döneminde güçlü, güçsüz yanlarının analizlerini yapıp oyun ve oyuncuların düşük performansını yukarıya çekmeye çalıştıklarını vurgulayan Avcı, şunları söyledi:



"Antrenman modelleri, oyun içinde planlar değişti. Bazı oyuncuların gerçek yerinde kullanmaya başladık. 3 hazırlık maçı yaptık. Oyuncu grubu hem antrenmanda hem hazırlık maçlarında buna çok iyi cevap verdiler. Ama bunlar yeterli değil resmi müsabakada taçlandırmak gerekiyor. Bugün baskımızı rakibe göre değiştirerek kullandık. Şiddetli baskı ile oyuna başladık. Oyundan hiç kopmadılar. Bunun kopmadan devam etmesini istiyoruz. Hepsinden daha fazlasını isteyeceğim, vermek zorunda kalacaklar. Düşük performans yukarı çıkmaya başladı, grubun enerjisi iyi. Bazen performansları çekmek için serzenişte bulunursunuz. Onlar doğru cevap veriyorlar. Her resmi müsabakada oyuncularımdan isteyeceğim. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır, olmaya devam edeceğiz. Oyuncularım cevap verdiler, umarım devam ederler. Kasımpaşa maçından sonraki açıklamalarıma iyi geri dönüşler aldım. Buna cevap vermeye devam edeceklerse ederiz, etmezlerse yollarımızı ayırırız."



"TARAFTARA, TRANSFERDEN DAHA ÇOK İHTİYAÇ VAR"



Taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Avcı, "Bazen transfer, inişler, çıkışlar olur. Trabzonspor, her koşulda da destek verdiğinde taraftarlara cevap vermiştir. Geçen sene bunu yaşadık. Harika sonuçla şampiyonlukla aldık. Bu taraftara transferden çok ihtiyacımız var. Bizimle olmaya devam edecekler." dedi.



FENERBAHÇE MAÇI SÖZLERİ



Avcı, Fenerbahçe ile hafta sonunda sahalarında oynayacakları karşılaşmaya ilişkin olarak, "Daha ligin 3'de 1'ini oynuyoruz. Bir sürü müsabaka var. Fair-playa uygun saygı sevginin olduğu iki kulüp, müsabaka oynayacak. Alternatif kaliteli kadroya karşı, kendi evinde planları olan bir takım müsabaka oynayacak. İyi müsabaka oynayıp karşılığını alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.



Avcı, ilk yarıda oyundan çıkan Gbamin'in başının döndüğünü, bu nedenle oyuna devam edemediğini sözlerine ekledi.