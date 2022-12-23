Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe maçı kararı!

40 günlük aradan sonra perdeyi Samsunspor maçıyla açan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda rakibini net bir skorla devirip, son 16 turuna yükseldi.Teknik direktör Abdullah Avcı, cumartesi günkü Fenerbahçe karşılaşmasını düşünerek kadroda rotasyona giderken, Visca ve Siopis gibi yıldızlarını dinlendirdi.Vitor Hugo, Hamsik ve Maxi Gomez ise ikinci yarıda sonradan oyuna girdi. Fırtına'nın hocası, kritik derbide elindeki en güçlü oyuncu kadrosunu sahaya sürecek.Trezeguet solda, Visca sağ kanatta oynayacak. Forvet arkasında Bakasetas'ın görev alması, arkasında ise Hamsik-Siopis ikilisinin oynaması bekleniyor.İleri uçta Umut Bozok formaya bir adım yakın olsa da, Gomez de hocasından görev bekliyor.Defans kurgusunda ise tek mevki belirsiz. Eren Elmalı, Larsen ve Vitor Hugo'nun yeri garanti gözükürken, stoperdeki diğer formaya iki aday var: Gbamin ve Bartra. Avcı, bugünkü antrenmanda 11'le ilgili kesin kararını verecek. Trabzonspor'un, derbide en önemli kozu ise taraftarı olacak. Kupada 13 bin 800 kişi tribünde yer alırken, yarın akşam 40 bin taraftar Fırtına'yı destekleyecek.